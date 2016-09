Oberwolfach Vom Holzherd zum Solarstrom

Oberwolfach. Rechts neben der Bühne in der Oberwolfacher Festhalle, am Stand des Kindergartens St. Josef, zeigten Kinderzeichnungen auf einer Stellwand, in welch kleinem Rahmen auch in Oberwolfach die Diskussion um "Energiesparen" und "Klimaschutz" einmal begonnen haben dürfte. Auf dem "Campus" der zweiten Oberwolfacher KIimatage zeigten Betriebe verschiedenster Branchen in Festhalle und Wolftalschule, dass die "Energiewende" längst auch ein lukrativer Markt geworden ist, auf dem sich viele Anbieter tummeln.

Bürgermeister Matthias Bauernfeind ordnete in seiner Eröffnungsrede den Klimawandel und die daraus erforderliche Energiewende als die größte gesellschaftliche Herausforderung ein, Landtagsabgeordnete Sandra Boser (Grüne) nahm diesen Ball gerne auf und verwies in ihren Begrüßungsworten auf die zahlreichen Landesgesetze, welche die grün-rote und grün-schwarze Landesregierung auf den Weg gebracht habe, um die Energiewende zu schaffen. Danach begaben sich der Bürgermeister und die Wolfacher Abgeordnete auf ihren Messe-Rundgang. Vom "großen Rad" – den auf den Oberwolfacher Höhen geplanten Windparks – über die Möglichkeiten, selbst Solarstrom zu erzeugen und diesen bei geringen Einspeisevergütungen selbst zu verbrauchen und zu speichern bis hin zum guten alten Holzherd in der Küche, natürlich im modernen, emissionsreduzierten Gewand, konnten sich die Besucher an fast einem Dutzend Infoständen informieren. Ein lokales Kreditinstitut informierte darüber, welche staatlichen Fördermöglichkeiten es für Privatleute gibt. Im Foyer der Festhalle bewirteten die Trachtenkapelle Oberwolfach und der Förderverein Waldschwimmbad Schapbach.

50 – 80 – 90: 50 Prozent Energieeinsparung, 80 Prozent Anteil erneuerbarer Energien, 90 Prozent Einsparung von Treibhausgasen – so lauteten die Traummaße, mit denen Corina Henninger vom Kompetenzzentrum Energiewende den Zuhörern im Untergeschoss der Festhalle die Grundzüge des Erneuerbaren Wärmegesetzes Baden-Württemberg vorstellte, Basisregelungen, die seit 2008 und 2015 für Hauseigentümer gelten, wenn in einem Haus die zentrale Heizungsanlage modernisiert werden muss.