Oberwolfach Treue und Gemeinschaft schweißen sie zusammen

Alfred Rauber erblickte am 10. März 1927 auf dem Venturenof im Mitteltal als Zweitjüngster von sechs Kindern das Licht der Welt. Nach seiner Schulzeit im Ortsteil Kirche erlernte er die Grundkenntnisse für die Land- und Forstwirtschaft in der Landwirtschaftsschule Haslach. Mit 17 Jahren wurde Rauber zunächst zum Arbeitsdienst nach Freudenstadt eingezogen, worauf der Kriegseinsatz in Oberschlesien folgte. Dort wurde er schwer verwundet. Nach längerem Lazarettaufenthalt in Marienbad kehrte er wieder im August auf den Matthesenhof in seine Heimat zurück.

Das Paar lernte sich auf dem Matthesenhof kennen und lieben

Anna Rauber, geborene Weiß, kam am 12. Mai 1931 in Oberwolfach–Erzenbach zur Welt. Als Zweitälteste von insgesamt elf Kindern stammt sie aus einer kinderreichen Familie. Bereits mit 13 Jahren ging es für sie auf den Matthesenhof. Dort wuchs sie auf und half im Haushalt sowie in der Landwirtschaft. Dort lernte sie schließlich auch ihren Alfred kennen und lieben. Die Voraussetzungen für eine Ehe waren geschaffen.