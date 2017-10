Oberwolfach Startschuss für zwei "Mitfahrbänkle"

Oberwolfach . "Das ist unsere rote App", witzelte Gemeinderatsmitglied Holger Mai (FW). "Es geht darum, die Mobilität im Tal und ländlichen Bereich zu erhöhen", betonte auch Bürgermeister Matthias Bauernfeind beim Pressegespräch am Dienstag im Ortsteil Walke. Er und Mai, der diese Innovation angeregt hatte (siehe Info), weihten nun den neuen Service neben der roten Bank, die schräg gegenüber vom Hotel Walkenstein steht, ein.

Das zweite Exemplar ist im Ortsteil Kirche hinter dem Holzlädle platziert. Sie sollen laut Bürgermeister eine unkomplizierte Möglichkeit sein, damit junge und alte Menschen von A nach B kommen. Dieses Angebot richte sich vor allem an Einheimische, unterstrich Mai. "Wir haben früher viel getrampt", erläuterte er seine Motivation. Und Bauernfeind ergänzte: Viele Oberwolfacher würden die Kinder nachfolgender Generationen gar nicht mehr kennen. Der Service wäre auch eine Möglichkeit, um in Kontakt zu kommen und die Gemeinschaft in Oberwolfach zu stärken.

Das Prozedere funktioniert so: Der anhaltende Autofahrer fragt die auf der Bank sitzende Person, ob sie mitfahren möchte. Dann geht es entweder vom Ortsteil Walke nach Kirche oder umgekehrt –­und das kostenlos und ganz umweltfreundlich. Die Aktion ist im Kinzigtal derzeit einzigartig, betonte der Bürgermeister. Ein kunststoffbeschichtetes Hinweisschild wird neben den Bänken jeweils noch aufgehängt. Allerdings wird das keine Bedienungsanleitung sein, weil der Service eigentlich selbsterklärend ist.