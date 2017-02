Oberwolfach Spa-Satire und Amüsantes aus Oberwolfach

Martina I. verteilt Süßes

Nach diesem kunterbunten Haufen folgte der Narrenrat der Narrenvereinigung Oberwolfach, den Narrenmutter Martina Unger anführte. Sie warfen dabei Süßigkeiten ins Publikum und verbreiteten dabei gute Stimmung. Auch die Oberwolfacher Kaffeetanten ließen es sich nicht nehmen, den Umzug zu unterstützen. Mit eleganten Roben wussten sie sich in Szene zu setzen.

Nun wurde es lauter: Die quietschbunte Narrenkapelle bahnte sich den Weg durch die Menge. Sie spielten währenddessen auf ihren Querflöten, Klarinetten, Trompeten sowie Posaunen und bereiteten den Weg für die Schnitzpuber vor. In ihren grünen Kostümen sprangen sie auch ins Publikum und neckten die Zuschauer.

Nun folgten die ersten humoristischen Beiträge. Der bereits ergraute, telefonierende Fahrer "Heizmann" tuckerte mit einem Dreirad-Taxi durch die Straßen. Neben ihm ein Bierkasten auf der Sitzbank platziert versprach er, "damit Sie sicher ankommen!". Reingesetzt hat sich dann aber doch keiner.

Waideles Beauty Spa

Doch es kam noch härter: der erste Wagen der Serregeister fuhr vor. "Ist der Chinese alt und grau, ab ins Rippoldsau", stand auf seinem ersten Transparent – eine Anspielung auf die seit Jahren leer stehende Schwarzwaldklinik in Bad-Rippoldsau-Schapbach, die nun von einem chinesischen Investoren in ein Luxushotel umgewandelt werden soll. So spielten die Wagenbauer auch mit dem Wellnessaspekt und der Schönheitschirurgie. "Große Busen, straffe Haut, im hintere Wolftal wirst du umgebaut", versprachen sie. Gekrönt wurde "Waideles Beauty Tempel" durch eine Badewanne mit Schlamm. Darin ließen sich zwei Herren vermutlich gerade von einer Moorkur verwöhnen. Dahinter folgte noch der fahrbare Operationstisch, auf dem gerade drei Ärzte mit Zange und Leselampe an einer Patientin herumdokterten.

Danach tauchte ein Heer aus Lempi-Hexen auf. Mit ihren Besen trieben sie ihre Späße mit dem Publikum und kletterten sogar auf die Mauern neben der Kirche. Als nächstes kam die Trump-Satire. Der Stammtisch "Löns" hatte einen Wagen mit Bezug auf den neuen US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump gebaut. Ein bisschen international war der Umzug also auch. Mexikaner bugsierten den überlebensgroßen Schädel mit einem Traktor durch die Menge. "Strau regiert die Welt" und "Fliegt dir’s Strau us de Ohre, bisch zum US-Präsident gebore" spotteten sie. Während das goldene Haar auf der Puppe auch aus Stroh bestand, kam aus deren Ohren ebenfalls Stroh heraus. Hinter der Figur saßen die Mexikaner und dazwischen war eine Mauer gebastelt.

Feuerwehr beim Einsatz

Dann kamen die Schätzle Hexen mit Badezuber und allerlei Konfetti. Witzig war auch die Idee der "Mitteltäler". Sie stellten eine wahre Begebenheit nach. "Het de Drüppel de Schlüssel nit dabei, kunnt d’Feuerwehr un macht de Weg frei", reimten sie. Zum Vergnügen des Publikums demonstrierten die Oberwolfacher dies auch immer wieder. Verkleidete Feuerwehrmänner rannten um das "Haus" auf dem Wagen, die Treppe hoch und rannten zu dritt die Türe ein.

Hintergrund war der, dass der Malermeister Hubert Drüppel aus dem Urlaub kam und keinen Haustürschlüssel bei sich trug. So verständigte er seinen Freund Markus Spinner, den Feuerwehrkommandanten, ihm zu helfen. Erst im Nachhinein hatte sich herausgestellt, dass bei Spinners auch ein Ersatzschlüssel gelegen hätte und der Einsatz vermieden werden hätte können.

Wölfle stibitzt Mütze

Dann folgten die quirligen Wölfle – einer stibitzte einem Zuschauer sogar die Mütze. Der Dieb brachte sie allerdings nicht wieder zurück, sondern sprang frech die Straße hinunter, seinem Rudel hinterher. Dann rollte Ali’s Eierautomat vom Stammtisch "Kern" an. Neben Eiern verteilten die Wagenbauer auch Würstchen im Publikum, wobei vielen letzteres lieber war.

Das Beste kam zum Schluss: der Wagen "Matschfelder 3" von der Gruppe "Wasserbube". Sie nahmen das Neubaugebiet Hoffelder 3 aufs Korn. Der Geologe sei gut bestochen und so sei auch dieser Boden trocken, obwohl dort eigentlich nur Sumpf sei und alle Häuser schief stünden.

Detailverliebt schaukelte dort ein Handwerker am Kran angebunden umher, die Handwerker wühlten im Matsch, bewarfen damit auch die Wolftalstraße und hantierten in knie- und schenkelhohen Gummistiefeln mit Bohrmaschienen auf den Matschfeldern –­ was natürlich ergebnislos blieb.

Den Schluss dieses fulminanten Umzugs bildeten die Serregeister und verliehen ihm die besondere Note. Dann lösten sich die Zuschauergruppen auf den Bürgersteigen so langsam auf. Das Geschehen verlagerte sich auf den Festhallenplatz. Dort herrschte Trubel und Frohsinn. Auch Bürgermeister Matthias Bauernfeind und seine Familie hatten sich unter das närrische Volk gemischt. Es sei immer wieder ein Highlight, was sich die Wagenbauer so einfallen ließen, bekannte er fröhlich.

Schnitzpuber nicht müde

Ehrennarrenvater Anton Unger verteilte indes mit Ehefrau Viktoria Wurst und Wecken an die kostümierten Kinder. Waffeln und Süßspeisen gab es in reichem Maß von den nimmermüden Schnitzpubern, die schon zuvor beim Umzug ihren Schabernack getrieben hatten.

In der voll besetzten Festhalle servierte Narrenmutter Martina I. dann mit ihren Helfern Kaffee und Kuchen. Die Narrenkappelle spielte auf. Viele Gäste und Maskierte genossen die sonnige Südflanke der Halle und den Freiplatz, um sich zu erholen.

Feuerwehr immer noch da

Nur der Feuerwehrtrupp, die Türöffner des Malers Drüppel, marschierten unermüdlich unter lautem Kommando auch nach dem Umzug durch die Menge hindurch, um zu immer wieder neuen "Einsätzen" anzutreten.