Oberwolfach Skizunft startet mit umfangreichem Programm

In der recht gut besuchten Hauptversammlung im Gasthaus Hirschen in Oberwolfach stellte der Vorsitzende Thomas Bachlmayr fest, dass sich seit dem 50. Jubiläum im Jahr 2000 die Mitgliederzahl von damals 310 stetig auf gegenwärtig ungefähr 250 Mitglieder nach unten bewegt habe. Und dies, obwohl regelmäßig Neumitglieder, vor allem über Bekannte oder Verwandte, hinzugekommen seien. Auch sei das Angebot mit einem randvollen sowie sehr abwechslungsreichen Programm durchaus attraktiv.

Es sei sehr schwer, an die am Wintersport interessierten Jugendlichen heran zu kommen. Trotzdem wolle man auch weiterhin nichts unversucht lassen. Gedacht ist vor allem an eine noch engere Kooperation mit den Schulen. "Es ist nicht einfach, aber wir bleiben am Ball", so das Fazit des Vorsitzenden.

Zur Hauptversammlung konnte Bachlmayr Ehrenmitglied Kurt Heinz begrüßen. Im Laufe des Abends traf auch "Gebi" Winterer ein, der die geplante Alpenwanderung vom Freitag, 25. August, bis Montag, 28. August, in Graubünden vorstellte und mit detaillierten Beschreibungen zum Mitwandern ermunterte.