Oberwolfach Seit 40 Jahren ein vorbildlicher Kamerad

In einer kurzen Ansprache ging Kommandant Markus Spinner auf das vorbildliche Engagement des Kameraden "Willi" über diesen langen Zeitraum ein. Darüber hinaus hat Schillinger mehrfach die Werksanlage seines Fensterbau-Unternehmens für Übungseinsätze zur Verfügung gestellt.

Schillinger ist 1976 im Alter von 17 Jahren in die Feuerwehr eingetreten, in der auch schon sein Vater Erich lange Jahre aktives Mitglied war. Nach der Truppmannausbildung unter Hans Schmider absolvierte Schillinger 1978 den Atemschutzlehrgang in Bruchsal. Im April 1982 wurde er zum Oberfeuerwehrmann befördert. 1983 errang er mit der ersten Leistungsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Oberwolfach das Leistungsabzeichen in Bronze mit dem damaligen Gruppenführer Peter Bojczuk.

Bürgermeister Matthias Bauernfeind nahm die Auszeichnung mit Anheften des Ehrenzeichens vor. Der Geehrte erhielt außerdem eine Urkunde des Innenministers von Baden–Württemberg. Auch durfte er sich über einen Gutschein freuen.