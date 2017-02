Oberwolfach Schnurre über Freundschaft und deftige Verse über den Ort

Für Unterhaltung sorgten auch die Schapbacher Zunftvertreter Ralf Schmieder und Jens-Mathias Bächle. Mit einer wortgewaltig gesungenen Schnurre auf die lange und herzliche Freundschaft zwischen den Schapbachern und Oberwolfachern im Allgemeinen und mit Martina Unger im Besonderen nahmen sie in vielfacher Weise Bezug. Wiederkehrend war der Refrain "besondere Oberwolfacher Duft, der im Tal stets schwängert die Luft" mit Gitarrenbegleitung. Amüsant war auch, was den Nachbarn bei der täglichen Durchfahrt durch die lang gezogene Gemeinde mit ihren Seitentälern so alles auffiel. Dies verpackten sie wortgewandt und ausdrucksstark in feinfühlige, aber auch deftige Verse.