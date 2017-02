Oberwolfach Schnurranten bringen "Leben in die Bude"

Oberwolfach. Beim schönen Wetter und mit frühlingshaft beschwingter Fröhlichkeit zog am Sonntag eine Abordnung der Narrenkapelle mit drei Schnurrgruppen im Gefolge durch insgesamt neun Lokalitäten. Gestartet wurde am Mittag im "Schmalzerhisli" auf dem Schwarzenbruch. Der Schlussakkord wurde am späten Abend mit erstaunlichen Konditionsreserven in der Bar der Wolfklause gesetzt.

"Leben in die Bude" brachten von Wirtschaft zu Wirtschaft die fidelen Narrenmusiker. Klemens Meier und "Sir Winzig" Winfried Groß animierten die Tischgemeinschaften, unter- und miteinander in einen fantasievollen Wettbewerb zu treten, zu dem auch Bürgermeister Matthias Bauernfeind als Oberwolfacher "Narren-Azubi" miteinbezogen wurde. Und er sperrte sich keineswegs dagegen!

"Die Chinesen im Tal" hatten es der ersten Schnurrgruppe mit Tanja Harter, Birgitta Hauser und Martina Armbruster angetan. In köstlicher Weise gelang es ihnen, dem politisch spannenden Thema im Tal allerlei groteske Seiten abzugewinnen. Allein auf das chinesische Essen bezogen mochte man meinen, dass sie im Vorfeld sämtliche China-Restaurants der Region besucht hätten. Jedem Wirt gaben sie die passenden Ratschläge für das Meistern des anstehenden Chinesen-Runs. So kündigten sie für das "Posthörnle" Bratwürste mit Reis an.