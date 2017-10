Oberwolfach Rat votiert für Mindestflurkonzept

Martin Welle (CDU) fand das Konzept von Ostermann "blumig verkauft". Er bezweifelte, dass es so viele Ökobetriebe gebe, die die Förderung in Anspruch nähmen. Er forderte zudem, in den Beschlussvorschlag zu ergänzen, dass es keine Abzüge für Landwirte bei dem Konzept wegen gewisser Faktoren gebe.

Monika Luxem-Fritsch (FW) fand: "Tolle Sache, ich bin wirklich dafür." Die Bedingungen seien gut erfüllbar. Auch Martin Rebbe (FW) äußerte sich positiv: "Ich bin froh, das wir so weit sind." Er habe selbst in der Arbeitsgruppe diesen Prozess vorbereitet. Gleichzeitig machte sich Rebbe für die Forcierung eines erneuten Weidezaunprojekts stark, das zusätzlich zum Mindestflurkonzept laufen sollte. Erna Armbruster (FW) unterstrich: "Es ist keine Satzung, das möchte ich immer wieder sagen." Die meisten Gäste in der Festhalle hätten das nun auch verstanden, meint sie.

Nach dem Votum über das Mindestflurkonzept standen gleich fünf Aufforstungsanträge auf der Tagesordnung für die Gemeinderatsmitglieder. Final wird aber das Landratsamt darüber entscheiden. Betroffen sind die Bereiche auf dem Kurzenbach (Flurstück 395), Gelbach (183), der Hohrütte (451), dem Kurzenbach (406) sowie Rankach (365). Der Rat erteilte diesen Vorhaben mehrheitlich mit einer Enthaltung sein Einvernehmen – jedoch unter einer Bedingung. Da die Hohrütte ein "schwieriger Fall" ist, wie Bürgermeister Matthias Bauernfeind betonte, soll das LRA nochmals prüfen, ob die betroffenen Anwohner mit einer Aufforstung "auch wirklich leben können". Ratsmitglied Martin Rebbe (FW) bekannte, "schlaflose Nächte" wegen des Themas gehabt zu haben. Er stimmte den Anträgen vorbehaltlich zu und plädierte dafür, Weidezaunprojekte voranzutreiben. Martin Dieterle (FW) enthielt sich. Er wisse zwar, dass die Offenhaltung viel Arbeit machte, sehe durch Aufforstung aber auch Gefahr kommen.