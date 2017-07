Oberwolfach Räte wählen Luxus-Variante

Oberwolfach . Einstimmig haben sie dafür votiert, das alte Gerät nicht mehr reparieren zu lassen. Welches Nachfolgemodell infrage kommt und wie viel es kostet, wird noch entschieden. Ein Weg zurück ist somit ausgeschlossen.

Der Schlepper ist Recherchen des SchwaBo zufolge rostgeschädigt. Bei der Firma Lorenz Müller Landmaschinen in Oberwolfach-Mitteltal wurde er Ende Mai auseinander genommen, um die Reparaturarbeiten auszuführen. Dabei wurden allerdings erheblich mehr Mängel festgestellt als zuvor. Im August 2016, als die Firma erstmals überprüfte, ob der Fendt GT 380 überholt werden kann. Ein Häufchen Rostteilchen liegen derzeit neben größeren verrosteten Teilen draußen beim Abfall. Eine Reparatur wäre möglich, dürfte sich in Anbetracht des Alters und der enormen Rostschäden mit Sicherheit nicht lohnen. Die zweite Kostenschätzung, da die erste nicht mehr haltbar war, betrug Ende Mai 45 054,67 Euro. Die "abgespeckte" Variante ohne Motorreparatur bot Müller für 30 884,28 Euro an.

Nun hat sich der Gemeinderat aber für die dritte Alternative, die Ersatzbeschaffung entschieden. Der Marktwert des alten Geräteträgers liegt bei circa 10 000 Euro und müsste über die Gemeinde verkauft werden. Der neue soll auf jeden Fall bis 2042 funktionstüchtig sein.