Oberwolfach Oktoberfest mal anders gefeiert

Schon wieder ist ein Monat vergangen und es ist mal wieder Zeit über Erfahrungen, Erlebnisse und Eindrücke zu berichten.

Wiesn-Zeit in Bayern ist auch Wiesn-Zeit in der Westbank. Das klingt erst mal ein wenig komisch, ist aber wirklich Realität. Am Wochenende des 24. und 25. September fand in Taybeh, einem kleinen christlichen Dorf in der Nähe von Ramallah, das palästinensische Oktoberfest statt. Das Taybeh Oktoberfest ist seit 2005 fester Bestandteil in diesem kleinen Ort und wird vom Inhaber der örtlichen Taybeh Brauerei ausgerichtet. Dies ist zudem auch die einzige Brauerei in ganz Palästina, in der das Bier nach deutschem Reinheitsgebot hergestellt wird.

Das diesjährige Oktoberfest ließ ich mir mit zwei weiteren Volontären aus Tabgha natürlich nicht entgehen und so nutzten wir unser freies Wochenende, um auf der Westbank-Wiesn dabei zu sein.