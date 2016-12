Oberwolfach Ohrwurm-Musik und gefühlvoller "Eisprinzessin"-Song

Die große stilistische Bandbreite der Kapelle zeigte sich in dem berühmten "Dornröschen-Walzer" aus der Ballettmusik von Peter I. Tschaikowsky, von Roman Schilli mit tänzerischem Gespür geleitet.

Hayato Hiroses fescher Konzertmarsch "Hermes" leitete über zu der Filmmusik "The Legend Of Zorro" von James Horner. Den differenzierten Registereinsatz und die lateinamerikanisch angehauchten Rhythmen meisterten die 60 Musiker mit hoher Präzision und Überzeugungskraft.

Von einer originellen Figurencharakterisierung geprägt war die Musik zum Musical-Klassiker "Der Zauberer von Oz", die in dem brillant von Maren Fleig gesungenen "Somewhere over the Rainbow" kulminierte. Die Musik des Films "Wicked. Die Hexen von Oz" illustrierte die düstere Vorgeschichte zum "Zauberer von Oz". Hierzu kontrastierend folgte schwungvoll und abwechslungsreich die Musik zum Walt-Disney-Film "Hercules".

Einer der wenigen deutschen Märchenfilmklassiker ist die "unendliche Geschichte" mit der selbst vom Dirigenten für sein Orchester arrangierten Ohrwurm-Musik von Klaus Doldinger, die manch einen Zuhörer in seine Jugendzeit zurückversetzte.

Gefühlvoll sang Maren Fleig schließlich mit dem nötigen Schmelz in der Stimme "Let it go" aus Disneys "Eisprinzessin". Das Publikum zeigte sich gerührt und erklatschte sich noch die beiden Zugaben "Gonna Fly Now" aus "Rocky" und "Cinderellas Dance".