Oberwolfach Ohne Hektik gemeistert: Biker radeln zum Auftakt nach Haslach

Mit den Guides Hans Glunk und Robert Lüttschwager ging es in den Frohnbach hinein. Angesichts der großen Sommerhitze wollten sie sich nicht überanstrengen. Organisator Josef Oehler vom Kur- und Verkehrsamt in BR-Schapbach freute sich über weiter entfernt wohnende Teilnehmer und den harten Kern aus der Region.

Die als leicht eingestufte Tour auf dem westlichen Höhenrücken zwischen Oberwolfach und Wolfach sollte mit einigen Schleifen 30 Kilometer mit circa 600 Höhenmetern umfassen. Bürgermeister Matthias Bauernfeind konnte gerade noch den Start in den Frohnbach mitbekommen.

21 Mountainbiker radelten am Donnerstagabend in den Abend hinein und den Auftakt der 13. Wolftäler Mountainbike (MTB)-Tage hinein. Es herrschten am späten Nachmittag noch mehr als 30 Grad am Treffpunkt der Biker beim P&R-Platz in Wolfach. Trotzdem fanden sich 21 hoch motivierte Mountainbiker ein, um zur Abendtour in Richtung Haslach aufzubrechen.