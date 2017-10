Oberwolfach "Offenhaltung ist Gemeinschaftssache"

"Offenhaltung ist wichtig, sonst kommt der Wald zu uns", so lautete das Fazit eines Oberwolfachers, der vom Freiburger Büro Klink befragt wurde. Zweck der Aktion war, ein Konzept zur Sicherung der Mindestflur zu entwerfen. Am Mittwoch wurde es in der Festhalle vorgestellt.