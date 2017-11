Oberwolfach Oberwolfacher gedenken mit Partnergemeinde

Umrahmt wurde die Gedenkfeier am Sonntagvormittag von der Trachtenkapelle unter der Leitung vom Dirigenten Roman Schilli. Während des gemeinsamen Niederlegens des Kranzes intonierten die Musiker das Lied vom guten Kameraden.

Bauerfeind erinnerte in seiner Ansprache an das Entstehen des Volkstrauertags im Jahr 1922 mit einem Gedenken an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs. Der konkrete Anlass war damals noch das unmittelbare Betrauern der in vielen Familien zu beklagenden Opfer der weltweiten kriegerischen Auseinandersetzung. Der Bürgermeister spannte den Bogen seiner Betrachtungen von der damaligen Notzeit bis hin zu den Opfern der Kriege und Gewaltakte in der Gegenwart, worin Vertreibung und Flucht herrschen.

Mit Fürbitten für die Opfer von Gewalt und Kriegen schloss sich Bröhl den Gedenkworten des Bürgermeisters an. Im Anschluss an den Sonntagsgottesdienst haben sich viele Messbesucher zur Gedenkfeier auf dem Kirchenplatz zu Füßen des Ehrenmals versammelt.