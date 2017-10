Seit 15 Jahren laden die "Wölfle" zum zünftigen Oktoberfest in die Oberwolfacher Festhalle ein: Am Samstag war es wieder so weit. Den ganzen Tag über hatten sich die Mitglieder darauf vorbereitet und die Halle geschmückt. Nach zögerlichem Beginn strömten die Besucher dann doch recht zahlreich im passenden Outfit mit Lederhose und Dirndl in den Saal. Mit einem gezieltem Schlag schaffte Bürgermeister Matthias Bauernfeind das Anzapfen auf Anhieb. Hexenboss Florian Rauber half mit den Dirndl-Damen aus seinem Bewirtungsteam mit, dass das Freigetränk aus dem ersten Bierfass zügig ausgeschenkt werden konnte. Traditionell spielten die Schutterwälder "Tom & Andy" mit schmissigen Melodien zum Tanz auf. Neben der Maß vom Fass und Weißbier wurden auch bayrische Spezialitäten wie Weißwürste und Leberkäse angeboten. Die Besucher fühlten sich durch die in blau-weiß geschmückte Halle gleich in eine ausgelassene Oktoberfest-Stimmung versetzt, die sich gegen Mitternacht zum Höhepunkt steigerte und danach weit in den Sonntag hinein anhielt. Foto: Haas