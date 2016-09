Oberwolfach Nowak für 25 Jahre im Vorstand des Kreisverbands ausgezeichnet

Da der ehemalige Bürgermeister von Oberwolfach die letzte Ehrung des Abends nicht mehr selbst vornehmen konnte, übergab er an seinen Stellvertreter Siegfried Huber. Er blickte weit zurück in die Geschichte des Kreisverbands Wolfach, denn schließlich galt es, Nowak für ein Vierteljahrhundert im Vorstand des Kreisverbands Wolfach zu ehren. Frisch als Bürgermeister in Oberwolfach wiedergewählt, engagierte sich Nowak ab 1991 im Kreisverband Wolfach. Nach neun Lehrjahren unter dem Vorsitz des Ehrenvorsitzenden Manfred Kienzle übernahm er im Jahr 2000 das Amt des Vorstands und bekleidet dies bis heute.

Von Amtsmüdigkeit nichts zu spüren

Von Amtsmüdigkeit war bei dem "Jungbürgermeisterpensionär" zumindest an diesem Abend nichts zu spüren. In Nowaks Amtszeit fielen mehrere Neubauten von Rettungswachen, komplexe Projekte mit Kofinanzierung durch die betreffenden Kommunen. Der Kreisverband wagte sich zudem mit dem betreuten Wohnen auf ein neues Geschäftsfeld und im Notarztwesen musste das System aus verschiedenen Zwängen auf einen hauptamtlichen Notarzt umgestellt werden. Dies sind nur drei der Herausforderungen, die er für den Kreisverband zu stemmen hatte. Auch überregional sei Nowak ein anerkannter und sehr geschätzter Gesprächs- und Verhandlungspartner, der die Belange "seines" Kreisverbands vehement vertritt.