Oberwolfach "Natur nicht mehr die, die sie einmal war"

Oberwolfach. Erstaunlich bunt und vielfältig sind die Blumen, die auf dem Wiesenstreifen an der Oberwolfacher Almendstraße bereits blühen. Dorthin hatte der NSMN am Dienstagmorgen eingeladen und auch die Kinder des Kindergartens St. Josef Oberwolfach freuten sich, ein Insektenhotel in der von ihnen gesäten Wiese aufzustellen.

"Unser Ziel ist es, die typische Schwarzwald-Kulturlandschaft zu erhalten", betonte Siegfried Scheffold als stellvertretende Vorsitzende des NSMN. 2015 sei das Pilotprojekt "Blühender Naturpark" in sieben ausgewählten Mitgliedsgemeinden und mit dem LBI gestartet. Die bunten Wiesen sollten aber nicht nur die Schönheit der Natur zeigen, sondern auch die Auswirkungen der blühenden Vielfalt auf die Natur aufzeigen und die Zusammenhänge den Jüngsten nahe bringen. Des Weiteren solle das Pilotprojekt für die mehr als 100 Mitgliedsgemeinden im NSMN als Orientierung dienen.

Als Präsident des LBI betonte Klaus Schmieder die Notwendigkeit dieser Diversität für Insekten: "Die Natur ist nicht mehr die, die sie einmal war." Von den 500 Wildbienenarten und 30 Hummelarten seien viele bedroht. Deshalb danke sein Verband allen am Projekt Beteiligten. Dem schloss sich Oberwolfachs Bürgermeister Matthias Bauernfeind an, der diesen auch an das Team des Kindergartens, den Bauhof und die Familie Armbruster weitergab. Sie hatte die Wiesenfläche zur Verfügung gestellt.