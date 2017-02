Oberwolfach Narren-Jubiläen stehen am Wochenende an

Es wurde betont, wie wichtig es ist, den Ärmsten der Armen in der Kinderklinik zu vermitteln, aus welchem freudvollen Anlass die Spenden gegeben wurden. Wie wichtig der Frohsinn für die leidenden Menschen sein kann, dokumentierte Renate Bröhl mit einem Foto von den Ärzten und dem Pflegepersonal in der KinderklinikDabei waren sie alle in Kostüme von Clowns geschlüpft und hatten sich entsprechend geschminkt, um auf diese Art den Kindern eine – erwiesenermaßen oft auch sehr heilsame – Lebensfreude zu vermitteln.

Martina I. freute sich, dass sich diese hilfreiche Allianz mit den notleidenden Kindern ergeben hat. Sie wies darauf hin, dass ein weiterer Teil der Einnahmen, so sie bei all den Unwägbarkeiten, wie etwa dem Wetter an den Festtagen, zusammenkommen, auch an zwei Oberwolfacher Vereine gehen werden. Zum einen sei dies der Verein Polio-Hilfe-Kenia-Oberwolfach und zum andern der Förderverein, der die Lempihexen bei der Pflege des Spielplatzes bei der Hexenhütte im Frohnbach unter die Arme greift.

Das Jubiläumsfest am kommenden Sonntag wird aus Anlass des 66-jährigen Bestehens der Narrenzunft, 33 Jahre Schnitzpuber und 22 Jahre Serrengeister gefeiert. Höhepunkte sind neben der Narrenmesse am Sonntagvormittag das Narrenbaumstellen am Samstag, 4. Februar, um 16 Uhr auf dem Festhallenplatz, der große Brauchtumsabend sämtlicher Oberwolfacher Fasnetsgruppen und auswärtiger Gäste in der Festhalle und am Sonntag, 5. Februar, um 13.30 Uhr der große Fasnets-Brauchtumsumzug durch den ganzen Ortsteil Kirche mit anschließendem närrischem Treiben im großen Narrendorf in mehreren Zelten rund um die Festhalle und den Lindenplatz sowie in den Gaststätten. Dabei werden sämtliche Oberwolfacher Vereine helfend mit im Einsatz sein.

Narrenmutter freut sich über die gut laufenden Vorbereitungen innerhalb des Festgremiums. Am vergangenen Samstag wurden schon mal vorsorglich die großen Schnee- und Eisberge im Dorfzentrum weggeräumt.