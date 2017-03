Oberwolfach Mülllagerung kommt nicht in Frage

In der jüngsten Gemeinderatssitzung betonte der Bürgermeister, dass seit eh und je ein gutes Verhältnis zum Unternehmen Sachtleben bestehe. Wie sieht nun die Betreiberfirma eine mögliche Müllablagerung in ihrer Anlage? Wir haben Robert Mauerlechner, Geschäftsführer der Firma Sachtleben, dazu befragt.

Seit mehr als 110 Jahren werden in der Grube Clara Industrieminerale in Oberwolfach abgebaut. Wie viel wird dort gewonnen und welche Mineralien?

Die Firma Sachtleben Bergbau gewinnt in der Grube Clara jährlich zwischen 130 000 Tonnen und 150 000 Tonnen Erz und produziert daraus gemeinsam mit einem kleinen Anteil an zugekauften Rohstoffen in der Aufbereitungsanlage in Wolfach etwa 80 000 Tonnen hochwertige Schwerspat- und Flussspatprodukte. In einem Teil der Lagerstätte werden Erze mit Kupfer und Silber – Mineralen abgebaut. Daraus produziert die Firma noch kleinere Mengen Konzentrate zur Weiterverarbeitung in Metallhütten.