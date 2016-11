Oberwolfach Mit Vollgas in die Vorbereitungen

In weiteren Aufzeichnungen kam viel Lob und Dankbarkeit für die Brunnenbauer und die ausgelassenen Fröhlichkeit beim Rasten zum Ausdruck. Übrigens hat der Verein die Zusage erhalten, in ein überregionales gedrucktes "Brunnenbuch" zu finden, heißt es in einer Zuschrift.

Die Serrengeister finden viele Helfer für das 22-jährige Bestehen

Dank des großen Idealismus der Oberwolfacher Serrengeister konnte der Vorstand die Arbeitspläne für das Fest zum 22-jährigen Bestehen zügig ausfüllen. Der stellvertretende Vorsitzende Julian Schillinger hatte keine Probleme, genügend Mitglieder in die Helferlisten einzutragen. Hinsichtlich der bevorstehenden Fasnet wird das Programm der Serrengeister noch angereichert durch eigene Veranstaltungen und des Besuchs der "Hardter Katzerolli", mit denen man bei einem Brunnenfest Freundschaft geschlossen hat. Allerdings ist der "Rollitag" am 31. Januar und somit an einem Dienstag, womit er den meisten einen Urlaubstag abverlangen dürfte, hieß es in der Versammlung.

Im Anschluss an das Errichten des "Serrenbaums" am Samstag, 11. Februar, im vorderen Gelbach denkt der Verein an eine abendliche Talwanderung mit eventuellen Zwischenstationen und den Abschluss in einer originellen Schirmbar. Das sei aus Sicht der Serrengeister jedoch noch zu klären.