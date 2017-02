Oberwolfach Mit den Beduinen am Feuer sitzen

Die ersten zwei Tage unseres Aufenthalts verbrachten wir in Amman, der Hauptstadt von Jordanien: Eine arabische Großstadt, die jedoch stellenweise auch Merkmale einer westlichen Metropole aufweist, wie zum Beispiel moderne Hochhäuser oder große Shoppingzentren. Jedoch hielten wir uns hauptsächlich im "Gewusel" des arabischen Teils auf, um in die Kultur eintauchen zu können.

Der nächste Zwischenstopp war die Felsenstadt Petra, die zum Weltkulturerbe gehört und in der Antike die Hauptstadt des Reichs der Nabatäer war. Für mich war das ein absolut unbeschreibliches Ereignis, denn es war beeindruckend zu sehen, wie die Fassaden der verschiedenen Grabtempel aus den Felsen gemeißelt wurden. Doch auch die Marmorierungen und die Formen der Felsen sind einzigartig. Beim Bestaunen dieser Felsformatierungen fällt es einem dann auch leichter, das ständige Anwerben für einen überteuerten Esels- oder Kamelritt zu ignorieren.

Der absolute Höhepunkt unseres Trips war allerdings die dreitägige Beduinentour, die wir in der Wüste Wadi Rum gebucht hatten. Nachdem wir mit dem Bus in einem kleinen Dorf angekommen waren, holte uns ein Beduine ab, der uns die kommenden Tage begleitete. Schon hier begann das Abenteuer, denn zunächst wartete eine zweistündige Kameltour quer durch die Wüste auf uns.

Daraufhin wurden wir dann auf dem Dach des Jeeps zu wunderschönen Aussichtspunkten gefahren. Vor allem die Farbwechsel des Sands von weiß zu rot und die Gebirge waren absolut faszinierend. Desweiteren erhielten wir in diesen Tagen auch einen kleinen Einblick in das Leben der Beduinen, da wir in einem Beduinencamp mitten in der Wüste schliefen. Zu unserem Erstaunen erwarteten uns hier aber nicht einfache Zelte, in denen wir auf dem Boden schlafen sollten, sondern fast schon kleine Hütten aus Kamelfell mit richtigen Betten ausgestattet. Abends saßen wir zusammen mit den Beduinen, denen das Camp gehörte, ums Feuer, tranken eine Menge guten arabischen Tee oder genossen eine Wasserpfeife.

Für uns war das eine neue Erfahrung zu sehen, wie die Menschen in der Wüste ihren Alltag gestalten. Auf jeden Fall war das ein Erlebnis der besonderen Art, das ich so schnell nicht vergessen werde. Bevor es zurück nach Tabgha ging, verbrachten wir jeweils noch eine Nacht in Aqaba am Roten Meer und in Tel Aviv, um unsere eindrucksreiche Woche ausklingen zu lassen.

Volontäre wollen ein wenig Fasnet nach Tabgha bringen

Jetzt hat uns der Alltag wieder eingeholt: Die ersten Gruppen besuchen wieder unsere Jugend- und Behindertenbegegnusstätte Tabgha und der Frühling macht sich langsam mit steigenden Temperaturen und grünen Feldern bemerkbar.

Das Einzige, auf das ich dieses Jahr allerdings ein wenig verzichten muss, ist die Fasnet. Von der ist hier in Nord-Israel keine Spur zu sehen. Es liegt also an uns Freiwilligen , wie wir ein bisschen Fasnacht nach Tabgha bringen können. Somit wünsche ich schon mal aus Israel eine glückselige Fasnet. Narro! Christian Bröhl