Oberwolfach Marina I. residiert nun sechs Tage

Nach einer kurzen Direktübertragung von dieser Szene mit dem Bürgermeister und der Narrenmutter Martina I. für den regionalen Hörfunk kam die vollzählig angetretene Rathaus- und Bauhofmannschaft zu Wort.

Sie traten geschlossen als Bergwerksführer auf: "Wie unserem Rathaus-Team hit, ging’s auch früher schon de Litt: Sie suchten nach Schätzen im Berg tief drinne. So gelang es, das Goldene Kalb zu gewinne", reimten sie.

Vertrauensvoll wandte sich Bauernfeind an Martina I.: "Wer 5000 Narren kann domptiere, der kann auch e paar Däg Oberwolfe regiere! Do henner de Schlüssel, die Kasse isch voll, doch bitte, triebe’s nit zu toll." Flugs nahm die Narrenmutter den großen Rathausschlüssel in Beschlag. Während Martina I. nun sechs Tage lang im Rathaus residieren wird, begibt sich das Gemeindeteam so lange auf Silbersuche im Frohnbach.