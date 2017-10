Oberwolfach Männerhaushalt bekommt Zuwachs

Oberwolfach . Das sei typisch für die Oberwolfacher, dass der Kamin in einem guten Zustand sei, fand Bürgermeister Matthias Bauernfeind. Das Objekt sei zwar nicht neu, sehe aber so aus. Er hatte zum Pressegespräch mit der Flüchtlingsbetreuerin Sandra Müller am Mittwochabend eingeladen. Der Grund: Sie wollten den 26-jährigen Gebrntse, den "Neuen", ganz offiziell vorstellen.

Er kommt aus Eritrea und ist vor zwei Jahren nach Deutschland gekommen. Seit acht Wochen wohnt er mit Yehdego und Zeitun in Oberwolfach zusammen. Sein Aufenthaltsstatus ist auch geklärt. Er verfügt vorerst über ein dreijähriges Bleiberecht.

In seiner undemokratischen Heimat hätte er, ohne eine Wahl zu haben, zum Militär gemusst. Das wollte Gebrntse nicht. Er floh wie auch sein Bruder über das Mittelmeer, landete in Schwetzingen bei Heidelberg; wurde in Mannheim, Karlsruhe, Offenburg und schließlich in Oberwolfach untergebracht. Vor allem durch die Freundschaft, die sich durch die Begegnung mit Zeitun ergeben hat, ist der 26-Jährige ins Wolftal gekommen.