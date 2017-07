Oberwolfach Lebenszeichen von vermisstem Sohn

Oberwolfach/Freiburg - Aufatmen in der Familie des ehemaligen Oberwolfacher Bürgermeisters Jürgen Nowak: Der vermisste Sohn Michael Nowak (26) ist offenkundig noch am Leben. Auf einer Videoaufnahme einer Bank in Delmenhorst war der Gesuchte zu erkennen. Das Polizeipräsidium (PP) Freiburg fahndet weiterhin öffentlich nach dem Verschwundenen. Die Familie ist über das Lebenszeichen ihres Sohns froh. Sie hatte eine groß angelegte private Suche gestartet.