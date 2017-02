Oberwolfach Launige, bierselige, tanzfreudige Wölflenacht

Oberwolfach . "Vermutlich zum 40. Mal fand am Fasnetsfridig der Wöfleball in der Oberwolfacher Festhalle statt", so Wölflevorstand Florian Rauber. Ganz sicher, ob die Zahl stimmt, war der Chef des Wolfsrudels unterdessen nicht, wohl aber, dass der Ball eine lange Tradition habe und eigentlich am Fasnetssamschdig stattfindet.

Wolfszunft verlegt erstmals den Ball

Hier wagte die Wolfszunft eine Premiere und verlegte den Ball auf den "eher ruhigen Fasnetsfridig". Die Wölfle wollten der Konkurrenz an Veranstaltungen im Umland aus dem Wege gehen und sollten Recht behalten.