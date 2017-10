Oberwolfach Kein störender Schattenwurf auf dem Sportgelände mehr

Selbst dem abendlichen Dauerregen konnte der Bürgermeister bei der Begrüßung noch etwas Positives abgewinnen: "Der nützt unserem Wald und morgen können wir wieder am Trockenen arbeiten". In ihrem Trainingsfleiß ließen sich die Mitglieder der Damenmannschaft durch die Gäste am Spielfeldrand nicht von ihren Übungen abhalten. Sie haben sich offensichtlich ebenso wie die Herrenmannschaft auf der anderen Sportplatzhälfte schon an die deutlich verbesserte Ausleuchtung des Spielfelds gewöhnt. Den störenden Schattenwurf gibt es nicht mehr.

Lob kommt auch von den Anwohnern, die es von Anfang an nicht gut fanden, wie ihre Häuser und Wohnräume jeden Abend bis spät in die Nacht hinein massiv an- und bestrahlt wurden. Auch von Wolfach her ist die bisherige "Lichtverschmutzung" durch ein Ausstrahlen nach oben bis an die Berghänge passé. Dies freut insbesondere Gemeinderat Rebbe, der sich vor dem Hintergrund des Natur- und Insektenschutzes mit Nachdruck für die LED-Leuchten nicht nur am Sportplatz einsetzt.

Bekanntlich war das Projekt bereits früh in den verschiedenen Energie-Spar-Beratungen und Initiativen angeregt und deshalb auch im Haushaltsplan vorgemerkt worden. Neben dem Nutzen und der Ersparnis lobte Fleig die Tatkraft etlicher Aktiver aus den Reihen des inzwischen über 1 400 Mitglieder zählenden Vereins. Mehrere Hilfswillige haben sich spontan gemeldet und einen Urlaubstag sowie einige Feierabende geopfert, um bei der Montage mit Hand anzulegen und dem Verein so eine Menge Geld zu sparen.