Oberwolfach Kaffeetratsch und Turbulenzen

Hedwig Echle freute sich über Gäste aus Wolfach. Im Zufallsprinzip eingestreute Eigenschaftswörter sorgten bei ihrer Rede dafür, dass "käferige" Gastgeberinnen zu einem "rammeligen" Abend einluden.

So richtig Drauflostratschen beim Kaffeeklatsch, das war der Auftritt von Ingrid Welle, Rita Herrmann, Rita Echle und Erika Bonath. Sie brachten Anzügliches aus dem Bekanntenkreis zur Sprache. Kreuz und quer lief die skurrile und gestenreiche Unterhaltung: vom "Kälbere" bis zur Eselversteigerung und Tipps zur Steigerung der Milchproduktion.

Hedwig Welle mimte die frustrierte Ehefrau am häuslichen Küchentisch, die in fantasiereichen Gedanken und Erinnerungen an die jungen Ehejahre schwelgt, was jedoch zusammen mit Sonja Welle als missmutigem Ehemann ein überraschendes Ende finden sollte.