Oberwolfach Jubiläumsjahrzehnt gibt den Takt vor

Dies wurde anlässlich des 130. Geburtstags im Jahr 1954 beim Bezirksmusikfest des Musikverbands Kinzigtal nachgeholt. Eine Festschrift wurde herausgegeben, in der die Entstehung der Kapelle zu Papier gebracht wurde.

Nachzulesen ist, dass 1824 Musikbegabte unter der Leitung von Conrad Müller eine "Musikgesellschaft" gründeten. Schon zwei Jahre später wirkten sie bei den Prozessionen zu Fronleichnam und zum Kirchenpatrozinium mit. Nach 1855, in der Ära von Richard Sulzmann als Dirigent, wurden Uniformen beschafft. Aus dieser Zeit, genauer von 1864, gibt es die älteste Fotografie. Allein fünf der abgebildeten 21 Musiker waren Trommler.

Der "Muremarti" Martin Herrmann war bis in die 1930ger Jahre Chronist. Als Tambourmajor marschierte er bei Umzügen mit einem langen Taktstock voraus. Auf dem Bild von 1908 ist Peter Gieringer mit dem Tambour-Stock deutlich zu erkennen.

Die 130-Jahr-Feier

Das vorletzte Augustwochenende war beim 130jährigen, an das sich ältere Oberwolfacher noch gut erinnern können, von dem Fest geprägt.

Auf das Bankett im Festzelt am Samstag folgte ein mit vielen Programmpunkten gespickter Sonntag. Er begann mit dem Wecken durch die Kapelle morgens um 6 Uhr. Es folgten Gottesdienst, Ehrenspiel, Mittagessen in mehreren Lokalen und eine großer Umzug am frühen Nachmittag. Weiter folgten ein Festakt mit Reden, Konzert und am Abend ein großer Ball. 24 Gruppen marschierten beim Umzug mit.

Heute ist es kaum vorstellbar, dass auch die Jägerschaft und die Fußballer des SVO mitmarschierten.

Groß gefeiert wurde bei den Jubiläen 1974 und 1999. Das Fest von 1974 mit Zelt im heutigen Mühlengrün war ein Probelauf für die 700-Jahr-Feier im folgenden Jahr mit Tausenden von Gästen, Festumzug und tagelangem Feiern bei Sommerwetter.

Mit der Planung für das 200jährige Jubiläum im Jahr 2024 startet die TKO in drei Jahren.

Die Trachtenkapelle Oberwolfach lädt zu ihrem Jahreskonzert am Samstag, 16. Dezember, um 20 Uhr in die Festhalle Oberwolfach ein.