Oberwolfach In der Seelsorgeeinheit gemeinsam anpacken

Vorab blickte Bildungswerk-Leiter Walter Schmider auf der Veranstaltungen im vergangenen Jahr zurück. Zudem nutzte er die Gelegenheit, sich bei allen – auch den Nicht-Anwesenden – für ihr Engagement zu danken. Weitgehend wird das Programm auch im nächsten Jahr 2017 fortgeführt.

Erneut wird eine Bildungsreise angeboten. Unter der bewährten Reiseleitung von Walter Schmider werden die Seelsorger in der Zeit vom 16. Mai bis zum 23. Mai 2017 die Region um den Golf von Neapel besuchen. Eine Vielzahl einzigartiger Baudenkmäler, interessante Museen und eine Fülle von Kunstschätzen lernen die Mitreisenden neben der herrlichen Landschaft kennen. Auch die südliche Lebensart soll vermittelt werden. Das Programm für die einzelnen Tage steht bereits fest. Die Reise kostet pro Person knapp 2 000 Euro. Der Anmeldeschluss ist am 8. Februar bei Walter Schmider unter Telefon 07834/67 07.

Schmider machte sich Gedanken, wie sich die Zusammenarbeit der einzelnen Einrichtungen in Zukunft entwickeln könnte. Der ständige Wandel der Gesellschaft zeige sich auch in der zunehmend loseren Bindung der Menschen an die Kirchengemeinde. Durch das Zusammenfassen mehrer Gemeinden in Seelsorgeeinheiten wird laut Schmider der Bezug zur jeweiligen Gemeinschaft vor Ort distanzierter und reservierter. In seinem kurzen Referat skizzierte Schmider, wie sich diese Veränderungen auch auf das Angebot des Bildungswerks auswirken.