Oberwolfach "Ich fühle mich da im Wolftal schon ziemlich wohl" Im Gespräch mit

Ist der Song also autobiografisch?

Wobei ist Ihnen das aufgefallen?

Warum haben Sie sich denn für den Beruf entschieden?

Können Sie davon leben?

Wo legen Sie denn auf und wie oft pro Woche?

In der Regel trete ich zwei Mal pro Woche auf. Jährlich habe ich schon bis zu 120 Termine. Meine Hauptgebiete sind Österreich und die Schweiz, seit 2012 auch die Ukraine, Frankreich, Italien und natürlich Deutschland, obwohl ich dort nicht so oft unterwegs bin.

Sie sind also ein Weltenbummler. Wie ist das, jeden Tag in einem anderen Hotel aufzuwachen?

Was ist dann Heimat für Sie?

Warum?

Wegen der Landschaft und der Mentalität?

Ja genau. Ich bin immer ein bisschen nervös, wenn ich in der Stadt bin. Also das Stadtleben wäre für mich nie in Frage gekommen, ich brauche schon die Ruhe und den Bezug zur Natur.

Sie arbeiten als DJ mit einer Opernsängerin zusammen: Was haben Sie sich denn dabei gedacht?

Ist so eine Kooperation für Sie ein Kompromiss?

Nein, das würde ja bedeuten, dass das meinen Einfluss schmälert und das denke ich nicht. Für mich war dieser Song sowieso fertig, also – pardon – ausgelutscht. Aber als Camilla anfragte, war er ja schon vier Jahre alt und ich finde es toll, wenn ein Song praktisch zwei Mal die Möglichkeit hat, im Radio gehört und verkauft zu werden.

Haben Sie eigentlich mehr tschechische Fans als deutsche?

Ich glaube, ich habe in Tschechien gar keine Fans, weil die das gar nicht wissen, dass ich hinter dem Label stecke. Ich bin zwar der Produzent, aber dieses Kleingedruckte auf CDs liest ja kaum jemand. Branchenkenner lesen das natürlich schon und dadurch kommen ja dann auch diese weiteren Anfragen zustande, aber ich glaube die breite Masse kennt mich nicht.

Wie empfinden Sie die tschechische Musikszene ein? Was ist anders als in Deutschland?

Die Tschechen verwenden ganz viele traditionelle Elemente. Bei uns würde man dazu Volksmusik sagen. Dieser Michael David zum Beispiel arbeitet ganz viel mit dem Akkordeon, das viele Tschechen auch mit ihren Familienmitgliedern spielen. Wenn ich mit diesen Elementen in Deutschland arbeiten würde, wäre das als Volksmusik verschrieen. Bei den Tschechen ist das eher Techno mit traditionellem Touch. In Deutschland müssen die Lieder alle auf Englisch sein oder am besten amerikanisch klingen.

In Villingen-Schwemmingen gibt es durchaus eine große Musikszene. Haben Sie nie überlegt, dort musikalisch Fuß zu fassen?

Nein, weil das nicht meine Musik ist. Ich stehe schon auf diese elektronische, mit dem Computer produzierte Musik. Das ist mein Leben. Etwas anderes kommt für mich gar nicht in Frage. Ich kann zum Beispiel gar kein Instrument spielen. Auf dem Computer hingegen steuere ich mit dem Synthesizer die Melodien.

Wie haben Sie Ihre Leidenschaft für die Arbeit mit elektronischer Musik entdeckt und dann noch den Mut gehabt, ein Label zu gründen?

Heute Abend treten Sie in Haslach auf. Wie ist Ihre Fangemeinde?

Auf was können sich die Fans dann freuen?

Das ist aber nicht Ihr einziger Auftritt in Haslach...

Ihr fünftes Album "19" ist ja derzeit auf dem Markt. Wann kommt das neue heraus?

Das nächste Album kommt drei Wochen vor Weihnachten mit vier oder fünf neuen Songs heraus. Den Titel weiß ich noch nicht, wahrscheinlich wird es auch wie die erste Singleauskopplung "In Love With The DJ" heißen.

Die Fragen stellte Melanie Steitz.

Weitere Informationen: DJ Tosch ist mit "In Love With The DJ": am 5. November 2016, 22.30 Uhr bei der Haslacher Musiknacht im Blockhaus. Der Eintritt beträgt fünf Euro.