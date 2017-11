Oberwolfach Hoher Besuch im Vorzeigebetrieb

Echle ist gelernter Forstwirt, war bereits im Staatswald von Oberwolfach sowie Bad Peterstal tätig. Schon sein Vater, Otto Echle, der ebenfalls an der Gesprächsrunde teilnahm, habe die eigene Erfahrung an den Sohn weitergegeben. Der Inhaber findet: "Waldbesitzer, die gelernte Forstwirte sind, kann man hier an der Hand abzählen." Im Wolftal hätten einige Landwirte den Beruf Metaller erlernt. Diese haben nicht viel Erfahrung und fokussierten sich weniger auf nachhaltige Bewirtschaftung, so Echle.