Oberwolfach Große und Kleine Wolfsorden für engagierte Mitglieder und Hästräger

Das Interesse für die von der Narrenmutter Martina I. zügig geleiteten Sitzung war so groß, dass die "Wolfsklause" schier aus den Nähten platzte. Mit von der Partie war auch Ehren-Narrenvater Anton Unger, der Vater der amtierenden Narrenmutter.

Bekanntlich wird die Narrenvereinigung 66, die Schnitzpuber werden 33 und die Serrengeister 22 Jahre alt. Das wird in einem mit Zelten ausgestatteten "Narrendorf" in der Dorfmitte unter Miteinbezug von Festhalle und Gasthäusern riesengroß gefeiert. Bereits 4000 Abzeichen gehen der Fertigstellung entgegen. Laut Narrenrat Klaus Unger werden 30 Zünfte aus der näheren und weiteren Umgebung in ihrer jeweiligen Eigenart und Besonderheit in Oberwolfach präsent sein. Die Mitglieder des Narrenrates sind dafür mit den Detailaufgaben in Aktion. Vize-Narrenvater Daniel Schmieder ist mit dem Sicherheitskonzept befasst und wird die Öffentlichkeit im Vorfeld nochmals detailliert informieren.

Martina I. dankte für die Unterstützung bei den verschiedenen Vorarbeiten, zum Beispiel durch den Kindergarten St. Josef und die Helfer beim Nähen von 170 Metern Girlanden. Mit den örtlichen Vereinen sei man in Kontakt, um die schichtweisen Bewirtungsteams zu organisieren.