Oberwolfach ­Gesamtlob und Prämierung für sämtliche Oberwolfacher Wagenbauer

Bekanntlich glänzten in diesem Jahr der Stammtisch Löns mir einem riesigen Donald Trump, die Serrengeister mit der Hotelanlage in Bad Rippoldsau, die Mitteltäler als Feuerwehrleute in Maler Drüppels Wohnung, der Stammtisch Kern mit fantasievoll augeweiteten Eierautomaten sowie die Gruppe "Wasserbube" in ihrer bekannten "Deftigkeit", als sie das Wühlen im Morast vom "Matschfelder 3" demonstrierten.

Wegen technischer Probleme beim Schneiden des Films fiel der Blick auf den Umzug vor einer Woche kürzer als geplant aus. Dafür schauten sich die Mitglieder um so ausführlicher das Material aus dem Vorjahr an, das damalige Treffen war nämlich dem Dauerregenwetter mit drohender Hochwassergefahr zum Opfer gefallen. Zusätzlich präsentierte Andreas Grabsch einen Rückblick auf das Geschehen von vor zehn Jahren.

Immer wieder zum Lachen brachten originelle Einzelszenen, die bei den Auftritten unmittelbar vor der Kamera aus nächster Nähe und schlagfertigen Kommentaren mitverfolgt wurden. Zusätzlich hatte Grabsch den bunten Vortragsabend mit einigen pfiffigen Geschehnissen und Kuriositäten, die sich am Rande abspielten, garniert.