Oberwolfach Geburtsgrotte in Bethlehem besichtigt

Keine besinnlichen Lieder in Israels Kaufhäusern

Wer hier allerdings Weihnachtsschmuck und besinnliche Lieder wie in Deutschland zum Beispiel in den Kaufhäusern beim Weihnachtsshopping erwartet, wird enttäuscht sein, da im Judentum Weihnachten keine Rolle spielt.

Besondere Höhepunkte in dieser Adventszeit waren die zwei besinnlichen Wochenenden, die einer der Mönche für uns Volontäre des Heiliglandvereins in Tabgha organisiert und mit uns zusammen gestaltet hat.

Beim ersten dreitägigen Adventswochenende nahmen zehn weitere Volontäre aus verschiedenen Einrichtungen Israels teil. Viele Impulse, eine Wanderung nach Kapharnaum – dem Wohnort von Jesus – sowie gemeinsames Kochen und Plätzchen essen waren Bestandteil des Wochenendes.

Der weitere, sehr besondere Höhepunkt war die Fahrt nach Bethlehem. Dort besuchten wir unter anderem die Hirtenfelder.

Abends durften wir alleine, ohne fremde Pilger, zwei Stunden lang in der Geburtsgrotte in Bethlehem verbringen.

Im Geschehen vor 2000 Jahren wird Kernspürbar

Es war schwer zu begreifen, aber wir waren mitten im Geschehen vor 2000 Jahren. Das kommende Weihnachtsfest erschien mir nun in einem ganz anderen Licht. Der wahre Kern des Festes wurde dort spürbar und unsere gewohnten Vorstellungen mit Tannenbaum, Kugeln, Lichtern, Sternen und Geschenken unterm Tannenbaum traten in den Hintergrund.

Kaum waren wir Volontäre wieder draußen, wurden wir zurück in die Wirklichkeit der Weihnachtswelt geholt. Auf dem Platz vor der Geburtskirche stand ein riesiger Tannenbaum mit vielen Lichtern, was schon etwas befremdend an einem Ort ist, an dem die Mehrzahl der Bevölkerung muslimischen Glaubens ist.

Nun sind es also wirklich nur noch zwei Tage bis zum Fest und eine Gewohnheit hat sich für mich auch in Israel nicht verändert: Weihnachtsgeschenke auf den letzten Drücker zu besorgen und fleißig Plätzchen zu backen. In diesem Sinne wünsche ich aus der Ferne und auch vom Geburtsort Jesu allen in der Heimat ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest – ­mit nicht allzuviel Trubel. Christian Bröhl