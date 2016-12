Oberwolfach Gästezahl reicht an Rekordjahr heran

Oberwolfach . Unter dem guten Stern eines spürbaren Anstiegs der Besucher in der Grube "Wenzel" im Frohnbach stand die Barbarafeier am Samstagmittag im Gasthaus/Hotel "Drei Könige" in Oberwolfach. Bürgermeister Matthias Bauernfeind, der viele Hebel zur noch intensiveren Bewerbung der Touristenattraktion in Bewegung gesetzt hat, freute sich, den Anwesenden "druckfrisch" den neuesten Stand auf seiner aktualisierten Erhebungsliste vorlegen zu können. Der Bürgermeister konnte den Großteil der treuen Helfer beim Betreiben des Besucherbergwerks den Weg zur Barbara-feier begrüßen.

Unter den Festgästen war auch das Ehepaar Kury, das den Betrieb der Einrichtung auf ihrem Grundstück nicht nur duldet, sondern auch nach Möglichkeit unterstützt. Bauernfeind erinnerte an die unternommenen Bemühungen auf dem Sektor Werbung im Internet und mit Hilfe der Herausgabe eines neuen Flyers. Beides zeige offensichtlich Erfolg.

So habe das Besucherbergwerk nach dem bisherigen Rekordjahr 2010 mit damals knapp 8000 Besuchern ein neues sehr erfolgreiches Jahr 2016 mit bisher circa 7500 Gästen im Besucherbergwerk verzeichnen können.