Oberwolfach Gaby Schäfer bekommt Silbernes Ehrenzeichen

Der Vizepräsident des Schwarzwaldvereins, Werner Hillmann aus Gutach, zeichnete hingegen die Vorsitzende des Schwarzwaldvereins Oberwolfach und zugleich im Bezirk Kinzigtal, Gaby Schäfer, mit dem Silbernen Ehrenzeichen aus. Wanderwart Dieter Schäfer und der stellvertretende Vorsitzende der Oberwolfacher Ortsgruppe, Anton Talmon L’Armée, assistierten Hillmann, indem sie Urkunde und Abzeichen überreichten. Werner Hillmann würdigte das Engagement von Schäfer im Schwarzwaldverein, das sie schon seit dem Jahr 2000 an den Tag legt und mit ihrer vorbildlichen Familienarbeit bei mehreren beispielhaften Projekten nicht nur in der Ortsgruppe, sondern auch im gesamten Bezirk Kinzigtal glänzt. Mit dem Übernehmen der Vorstandsämter in Oberwolfach und im Bezirk trägt Schäfer zusätzliche Verantwortung in wichtigen Positionen und arbeitet eng mit dem Hauptverein in Freiburg zusammen.