Oberwolfach FVA fühlt sich missverstanden

Suchant geht auch auf die Ökostrom-Consulting ein: "Der Vorhabenträger äußert wiederholt, dass die Losungsfunde vom Juni 2016 durch Windkraftgegner gezielt ausgebracht worden sind." Dies stimme nicht: Die Losungsfunde seien im Rahmen einer Überprüfung des Ausgleichsmaßnahmenkonzepts durch die Vertreter des RP, der FVA und "den Gutachter Herrn Doktor Schroth" gemacht worden. Der Termin sei nur den Teilnehmern bekannt gewesen. "Die Exkursionsroute wurde spontan zwischen den Teilnehmenden festgelegt. Eine gezielte Ausbringung der Losung mit dem Vorsatz, dass diese von Exkursionsteilnehmern gefunden würde, ist damit höchst unwahrscheinlich", stellt Suchant klar.

In vielen medialen Beiträgen sei behauptet worden, so Suchant, dass der Gütschkopf seit 2007 nicht mehr vom Auerhuhn besiedelt wäre. Der Bereich gilt aber mindestens seit 1988 als dauerhaft besiedelt und befindet sich im Vogelschutzgebiet Nordschwarzwald, betont er.

Die genetischen Untersuchungen der am Gütschkopf gefundenen Feder und die Weitergabe der Ergebnisse wurden zu keinem Zeitpunkt verzögert oder verheimlicht, unterstreicht der Experte.

Erst bei einer Besprechung im RP am 22. August sei die Durchführung der genetischen Analyse beschlossen und danach durchgeführt worden. In dieser Besprechung und allen telefonischen beziehungsweise persönlichen Gesprächen zwischen den Vorhabenträgern, dem RP und der FVA sei "ausdrücklich mehrfach" darauf hingewiesen worden, dass die genetischen Untersuchungen keine Rückschlüsse, beispielsweise auf das Alter des Individuums, zuließen. Zudem sei eine sichere Beurteilung als Reproduktionsnachweis anhand der Morphologie des Funds erfolgt. Diese Ergebnisse der genetischen Untersuchung wurden den Beteiligten am 18. Oktober in einem Ergebnisbericht mitgeteilt.

Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen sehen vor, dass im Auerhuhn-Verbreitungsgebiet eine Balzplatzuntersuchung vom Vorhabenträger, der die Windräder errichten möchte, erfolgen muss, um Reproduktionsbereiche ausschließen zu können. Diese Überprüfung wurden aber nicht nach der vorgeschlagenen Systematik durchgeführt, wirft Suchant vor. Die Vorhabenträger hätten noch keinen Nachweis erbracht, dass der Gütschkopf unter dem Gesichtspunkt Auerhuhn genehmigungsfähig sei, resümiert der Experte.

Das RP als Höhere Naturschutzbehörde hatte am 29. März 2017 bekannt gegeben, dass sie der FVA-Stellungnahme folgt und keine Möglichkeit für Windkraftnutzung am Gütschkopf sieht. Die finale Entscheidung über das Genehmigungsverfahren gemäß des Bundes-Immissionsschutzgesetzes des Vorhabenträgers Ökostrom-Consulting Freiburg steht noch aus. Es wird vom LRA als Untere Naturschutzbehörde im baldigen November erwartet.