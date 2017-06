Oberwolfach Fronleichnamsfest wird zelebriert

Wolfach/Oberwolfach (bea). So ein echtes Festtagswetter hat am Fronleichnamsfeiertag in Wolfach und Oberwolfach geherrscht. Die St. Laurentius-Pfarrgemeinde feierte in würdiger Form ihr "Wolfacher Fest", woran viele Gläubige teilnahmen. Punkt 7 Uhr kündeten sechs Böllerschüsse durch die Wolfacher Bürgerwehr vom Stuckhäusle aus den wichtigen Feiertag an.