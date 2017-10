Oberwolfach Fazit: Der Jüngling ist "gut geraten"

Zwar solle großzügig gedacht, aber kleinflächig gehandelt werden. So will Hauk gern mehrstöckige Holzbauten etablieren, die als Energie-Plus-Häuser fungieren. Diese Idee wird er im Zuge der Landesbauverordnung 2018 vorantreiben. Feuerwehrangehörige und Kreisbaumeister müssten dann Fortbildungen durchlaufen. Diese will Hauk aktiv fördern, um den "falsch verstandenen Brandschutz" zu bekämpfen – was vom Publikum erfreut aufnahm.

Hoffnungsträger ist für Hauk im Zuge des Klimawandels immer noch die Weißtanne. Sie habe gezeigt, dass sie "wie keine andere Baumart" in der Lage sei, mit anderen Witterungsverhältnissen klar zu kommen. Die Intention der Vereinsgründer, die Tanne zu verjüngen, als sie "vor 20 Jahren auf der Kippe stand", habe Erfolge gezeitigt.

Karl Rombach, MdL und Vereinsvorsitzender, appellierte indes: "Werden Sie ein Freund der Weißtanne, die ein Stück Heimat verkörpert." Er bedankte sich bei Oberwolfachs Bürgermeister Matthias Bauernfeind, der als Hausherr den Veranstaltungsort zur Verfügung gestellt hatte.

82 Prozent ist Wald

Bauernfeind unterstrich, dass die Tannen und Bäume auch in seiner Gemeinde die Landschaft dominieren. Von 5127 Hektar gebe es einen 82-prozentigen Waldanteil, der zum Teil der Gemeinde gehöre.

Neun Vorträge und ein Impulsgespräch gab es für die Teilnehmer im Laufe des Freitags. Sehr interessant waren die Erkenntnisse von Monika Bachinger. Die Professorin der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg legte dar, wie die Weißtanne in "unsicheren Zeiten" mit Regionalität punkten kann.

Das Forum besteht aktuell zu 40 Prozent aus Waldbesitzern, 30 Prozent Holzbearbeitern, 20 Prozent waldbesitzenden Gemeinden sowie zehn Prozent Architektur- und Planungsbüros. Auch einige Politiker sind Mitglieder.