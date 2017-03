Oberwolfach Farbenprächtige Uranmineralien

Gleich zu Beginn galt es, über die Bedingungen zu räsonieren, die es in der vergleichsweise kurzen Phase der vergangenen 300 Millionen Jahre der über Milliarden von Jahren andauernden Entstehung der Erde ermöglichten, dass sich das Uran so vielfältig mineralisieren konnte. Wo überall dies im gesamten Schwarzwald bis hin zu den letzten 18 Millionen Jahren möglich wurde, konnten die Zuhörer auf reichlich Kartenmaterial nachverfolgen.

Über die bekannten Schwerpunkte in Menzenschwand, Wittichen und bei Baden-Baden oder Reichenbach bei Lahr hinaus, wo überall Uranmineralien gefunden oder nachgewiesen werden konnten, wurden auch eine Reihe weiterer Orte aufgeführt.

Neben den historischen und aktuellen atemberaubenden Aufnahmen aus stillgelegten Gruben von Mathias Zizelmann aus Alpirsbach rückte wie auch die Pracht verschiedener Mineralien sowohl in Form wie in Farbe in den Fokus.

Fachlich Hintergründiges hat Gregor Markl durch den intensiven Kontakt mit dem "Mineralienpapst" Kurt Walenta aus Stuttgart, dem Kern der Freunde des MiMas um Werner Günter kein Unbekannter, erforscht.

Geradezu überredet werden mussten die zahlreichen Zuhörer, zwischendurch eine kurz erholsame Pause einzulegen, so sehr waren sie mitgerissen von der lebendigen Vortragskunst und den faszinierenden Bildern. Auch als Gregor Markl schließlich nach gut zwei Stunden seinen ihn charakterisierenden Rucksack für die Heimfahrt schultern wollte, gab es noch Fragen zu Hauf. Ein jeder war sich bewusst: Wann bietet sich schon mal die Gelegenheit, mit einer solchen Koryphäe auf dem Sektor Mineralien und zugleich einem erfolgreichen Autor mehrerer begehrter Sachbücher ins Gespräch zu kommen?

Im Namen der Oberwolfacher Mineralienfreunde bedankte sich Vorstandsmitglied Jürgen Nowak für den lehrreichen und zugleich unterhaltsamen Vortrag. Er lud dazu ein, auch den weiteren Veranstaltungen im Rahmen von "Kultur im MiMa", deren Terminierung man frühzeitig bekannt machen werde, so regen Anteil zu nehmen.