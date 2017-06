Oberwolfach Erst sechs Prozent, dann fünf

Der Kindergarten sei der größte Unterhaltungsposten der Gemeinde, so Bürgermeister Matthias Bauernfeind. Auch die Transportkosten seien Anfang des Jahrs gestiegen. Daher erhöhe sich der Essensbeitrag von 3,50 auf 3,70 Euro für jedes Kind.

Der Vorwurf anderer Gemeinden, dass Oberwolfach bei den Beiträgen zu teuer sei, wies er zurück. Der Preis sei "auch unserem Angebot geschuldet", was sich in dem Stundensatz der flexiblen Öffnungszeiten widerspiegele. Einigkeit herrschte über die moderatere zweite Erhöhungsvariante, Kritik gab es seitens des Rats hingegen für die Neubesetzung der Kindergartenleitung. (Wir berichten in der morgigen Ausgabe darüber.)

Weitere Informationen: Umlandgemeinden im Vergleich: Der Landesrichtsatz für das Kindergartenjahr 2016/17 beträgt monatlich 112 Euro für 32,5 Stunden Betreuung pro Woche. Hausach, Wolfach, Gutach und Hornberg verlangen denselben Betrag. Nur Oberwolfach möchte 117 Euro dafür. Wenn sich die Eltern für eine Ganztagsbetreuung ihrer Drei- bis Sechsjährigen entscheiden, bezahlen sie in Hornberg 212 Euro, in Gutach 299 Euro, in Wolfach 202,50 Euro, in Oberwolfach 243 Euro und in Hausach 231 Euro – allerdings bei unterschiedlichem Stundenpensum. Der Landesrichtsatz liegt hier bei 327 Euro.