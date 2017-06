Oberwolfach Erhöhung nicht plausibel genug

Schuld daran waren die fehlenden Erläuterungen der Kalkulation, obgleich den Räten die Zusammenstellung der Friedhofsgebühren und der Vergleich zu denen anderer Gemeinden vorlagen.

Die Firma Heizmann, die in den 1980er-Jahren die Bestattungstätigkeiten auf dem kommunalen Friedhof in Oberwolfach vertraglich übernommen hat. Sie hatte um die Erhöhung der Gebühren nun in einem Schreiben vom 7. Mai gebeten. Das Bestattungshaus ist dazu berechtigt, der Gemeinderat muss aber sein Einverständnis geben.

Die letzte Gebührenerhöhung sei dem Hauptamtsleiter Anton Schöner zufolge sechs Jahre her. Mittlerweile wären für Heizmann aber die Personalkosten sowie die Mehraufwendungen für Betriebs- und Unterhaltungsbeträge gestiegen. Dies möchte das Bestattungshaus nun ausgleichen.