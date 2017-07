Oberwolfach/Emmendingen Wo ist der 26-jährige Michael Nowak?

Was hinter dem Verschwinden des 26-Jährigen steckt, ist bislang völlig rätselhaft. Michael Nowak wurde in der Nacht vom Dienstag, 4. Juli, auf Mittwoch, 5. Juli, um 0.30 Uhr zuletzt von seinen Freunden in Emmendingen gesehen. Sie saßen noch gemeinsam in der Wohngemeinschaft zusammen, dann sei er zu Bett gegangen, erzählen diese. Das letzte Lebenszeichen erfolgte am Morgen des 5. Juli, um 5.49 Uhr durch eine Videoaufzeichnung in Teningen bei Emmendingen. Dort hob der jetzt Gesuchte offenbar Geld in der Volksbank ab, sagt die Familie. Seither fehlt aber jede Spur.

Eltern telefonierten zuletzt am Dienstag mit ihrem Sohn

Zuletzt telefonierten die Eltern am Dienstagabend um 20.30 Uhr mit ihrem Sohn. "Da war noch alles okay und wir haben vereinbart, dass er am Wochenende zu uns nach Hause kommt", so Vater Jürgen Nowak. Er lebt mit seiner Frau in Oberwolfach. Ihr Sohn absolviert gerade eine Ausbildung in Emmendingen und hat sich dort unter der Woche ein Zimmer in einem Wohnheim genommen. Zurzeit befinde er sich eigentlich in den Abschlussprüfungen dafür, sagen die Eltern. Die Wochenenden verbringe er aber meistens zu Hause.

Verschwunden ist auch das Auto des jungen Mannes, ein Citroen C3 mit Offenburger Kennzeichen. Seltsam sei ferner, dass es auch in Frankfurt eine Geldabhebung an einem Automaten gegeben habe, erklären die Eltern.

Die Polizei bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion, dass in dem Fall eine Vermisstenanzeige vorliegt, sie habe die Ermittlungen aufgenommen. Allerdings würde die Polizei noch nicht öffentlich suchen. Dieser Schritt werde derzeit vorbereitet, erklärte der Polizeisprecher aus Freiburg. Die verzweifelten Eltern waren da nun mit ihrer breiten privaten Aktion schneller.