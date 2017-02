Drei Jubiläen haben die Oberwolfacher Narren am Wochenende groß gefeiert. Daher galt es zu Beginn des Fests am Samstagnachmittag mit dem Narrenbaum und drei Raketen auf dessen Spitze gleich symbolisch ein Zeichen zu setzen. Der circa 23 Meter lange, gertenschlanke Stamm aus dem Wald eines Zimmererkollegen aus Kirnbach und war bereits beim Transport unter dem Wolfacher Stadttor und durch die Stadt zuvor zum Erlebnis geworden. Michael Bonath aus dem Kreis der 25 Zimmerleute trug in Versen vorweg einige Interna vor. Beim zeremoniellen Anmarsch und Transport auf dem uralten Karren in der Schulstraße galt es überraschend einige Engpässe zu überwinden, indem das Gefährt über die hinderlichen Schneehaufen gehievt werden musste. Begleitet von der Narrenkapelle wurde der Baum dann geschickt Meter um Meter aufgerichtet, ehe er nach knapp einer Stunde unter dem Beifall der Zuschauer auf dem Festhallenplatz "eingelocht" werden konnte. Allerdings geriet er kurz vor dem endgültigen Aufrichten nochmals gewaltig ins Schwanken. Mancher Zuschauer hielt besorgt den Atem an. Zeugen des Spektakels waren Bürgermeister Matthias Bauernfeind mit Familie und Narrenmutter Martina I. mit ihren Narrenräten. Tanzend und singend haben die Zimmerer zusammen mit den "vurruckte Späne" das Spektakel beendet, um die Schar der Zuschauer und Narren in das sich rasch füllende Narrendorf mit sieben Festzelten zwischen Sporthalle und Lindenplatz zu entlassen. Hier wurde bis spät in die Nacht hinein mit vielen auswärtigen Gästen ausgelassen getanzt und gefeiert (wir werden noch berichten). Foto: Haas