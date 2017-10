Oberwolfach Ein Jubiläum von Fitness und Tanz

Zusätzliche Abwechslung bringen immer wieder gemeinsame Unternehmungen und auch das Zusammentreffen und das gemeinsame Auftreten mit Gleichgesinnten aus anderen Orten, so vor allem aus Gengenbach, Offenburg und sogar aus der Pfalz. Willkommenen Anlass, die Freude am Tanzen und der Bewegung mit anderen zu teilen, boten wiederholt auch schon Auftritte bei überregionalen Veranstaltungen wie beispielsweise den Gartenschauen, zuletzt in diesem Sommer in Bad Herrenalb.

Getanzt wird im Kreis, alleine oder zu zweien und in verschiedenen Gruppierungen, um so möglichst viel Abwechslung ins Spiel zu bringen.

Zur Weiterbildung als Leiterin der Gruppe hat Christa Boehm-Feger in den vergangenen Jahren regelmäßig mehrtägige Kurse und auch Fortbildungsveranstaltungen besucht. Die Musik, zu der getanzt wird, ist international. Schlager, Volksmusik und auch durchaus fetzige Rhythmen zählen zum breitgefächerten und abwechslungsreichen Repertoire.

Man trifft sich regelmäßig jeden zweiten Mittwoch von 19.30 bis 21 Uhr im katholischen Pfarrheim in Oberwolfach an der Friedensstraße. Weitere Interessenten sind zum Reinschnuppern eingeladen.

Schon viele haben so den Zugang zu der stets fröhlichen und unkomplizierten Tanzgruppe gefunden. Ansprechpartnerin ist Christa Boehm-Feger. Sie ist unter Telefon 07834/4 73 29 zu erreichen.

Die Übungsabende finden im Rahmen der Veranstaltungsreihe des Katholischen Bildungswerkes Wolfach/Oberwolfach statt.

In Zusammenarbeit mit den kirchlichen Vereinen und Institutionen in der Seelsorgeeinheit wird für jedes Winterhalbjahr ein Programm erstellt: Vorträge aus den verschiedensten Wissens- und Themenbereichen, aber auch Kurse, Seminare und mehrtägige Studienreisen. Das Bildungswerk ist ein Ort der Begegnung für Jung und Alt, Gottesdienstbesucher und auch Kirchenferne.