Oberwolfach E-Autos sind auch zum Probe fahren

Oberwolfach. "Wir haben eine gute Mischung aus Vorträgen und Ständen", berichtete Oberwolfachs Bürgermeister Matthias Bauernfeind, als er gestern der Presse den bereits zum zweiten Mal in der Festhalle stattfindenden Klima- und Energie-Tag vorstellte. Nach der Begrüßung um 11 Uhr durch Bauernfeind und die Grüne-Landtagsabgeordnete Sandra Boser in der Festhalle stehen dort ab 11.30 Uhr im Stundentakt Vorträge von je 45 Minuten Dauer zum Erneuerbare-Wärme-Gesetz des Lands, Infos über Photovoltaik (PV) und Batteriespeicher, PV-Anlagen mit und ohne Batteriespeicher, Wärmedämmung im Faktencheck auf dem Programm. Abschließend wird um 16 Uhr noch der Film "Power to Change –­ die Energie-Rebellion" gezeigt.

Zeitlich versetzt zu den einzelnen Themen in der Festhalle finden parallel dazu und ebenfalls im Stundentakt ab 12 Uhr Vorträge von je 45 Minuten Dauer zu folgenden Themen in der Wolftalschule statt: Technologievielfalt am Zukunftsnetz, Waldbewirtschaftung in Zeiten des Klimawandels, Windkraft und Natur im Einklang sowie energetisches Bauen, Sanieren und Modernisieren mit Finanzierungsmodellen und KfW-Förderung. "Auch zum Probe fahren" gibt es laut Bauernfeind Fahrzeuge unter den E-Autos, die zwischen Festhalle und Wolftalschule ausgestellt sind. Für Kinder sind eine Hüpfburg sowie ein Zügle aufgebaut und der Kindergarten St. Josef hält ein Bastelangebot für den Nachwuchs bereit, damit die Eltern auch ohne Kinder durch die Veranstaltung schlendern können.

Die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen übernimmt die Trachtenkapelle Oberwolfach. Für Speis und Trank sorgen die Freunde des Schwimmbads Bad Rippoldsau-Schapbach.