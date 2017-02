Oberwolfach Doch kein Kabelsalat: Oberwolfach ist nun Kommandit

Oberwolfach . Eigentlich ging es laut Tagesordnung im Oberwolfacher Gemeinderat am vergangenen Dienstagabend nur um die Beschlussfassung für den Beitritt zur Gesellschaft "Breitband Ortenau". Obwohl die Zustimmung hierzu offensichtlich von Anfang an nicht in Frage stand und schließlich auch einvernehmlich vom Ratsgremium erteilt wurde, entwickelte sich im Laufe der Sitzung doch eine intensive Diskussion um die Details.