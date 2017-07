Oberwolfach DJ Tosch produziert Powerhymne für Tennisstar

Wie der Weltenbummler in seiner Pressemitteilung unterstreicht, haben bereits 24 Stunden nach der Erstausstrahlung 14 000 Menschen das Video auf Youtube gesehen. Inzwischen sind es bereits 50 201 Aufrufe.

Kvitova steht seit einigen Jahren in den Top 100 der Weltrangliste – derzeit sogar auf Platz 16. Sie zählt zu den besten Tennisspielerinnen der Welt. 2016 wurde sie in Prag überfallen. Dabei hat ein Einbrecher mit einem Messer ihre Hand schwer verletzt. "Nerven wurden zerstört und Sehnen und Muskeln mussten mühsam wieder an die Belastung gewöhnt werden", so der Oberwolfacher. Am 2. Juli gab Kvitovas Trainer aber das Einverständnis, dass die gebürtige Tschechin wieder spielen dürfe – pünktlich zur einen Tag später beginnenden Wimbledon-Meisterschaft.

Ihr Management fragte DJ Tosch zuvor, ob er eine Art Powerhymne produzieren könnte. Gemeinsam mit Michal David, der nach Karel Gott der erfolgreichste Musiker Tschechiens ist und Popsängerin Lucie Vondrackova, gelang es ihm. Der Text ist tschechisch und der Titel "Come on! Petro hrej!" bedeutet so viel wie "Los geht’s, Petra, lauf". Nachdem das Wimbledon-Komitee den Song erlaubt hatte, wurde er auch im "Nova TV" ausgestrahlt.