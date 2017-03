Oberwolfach DJ Tosch bringt neue Single raus

Zurzeit erobert er gerade das "Hollywood-Business" und hat laut einer Pressemitteilung "den Sprung ins TV-Business" geschafft. So wurde er kürzlich in Miami Beach vom Radio-Sender "AVA Live", einem Blogtalkradio, über die Entwicklung der Musikbranche im Allgemeinen, interviewt. Viermal sei das aktuelle Album "The Hype EP" unter der "Top ten" bei den Verkaufs-Charts bei Beatport gewesen. Dies sei das wichtigste Portal in der Szene, weil dort alle DJs ihre Musik kauften, sogar David Guetta. Bei LAD Records in Portugal schaffte Toschs Werk den Sprung bis auf den sechsten Platz der Album-Charts.

Mit seinen Fans kommuniziert DJ Tosch während seiner Reisen via Social Media. Seine neue Single soll die etwas vergessene Musikrichtung Trance wieder ein wenig beleben und "dabei doch am Puls der Zeit, also im aktuellen Sound bleiben", betont der Künstler in seiner Mitteilung.

Nun steht bald seine Geburtstagsparty an. Am 19. März wird Tosch 40 Jahre alt und feiert das am Samstag, 18. März, im Blockhaus in Halsach.